Korona günlerinde İzmir’de arabalı sinema

İzmir Büyükşehir Belediyesinin nostaljik arabalı sinema etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan İzmirliler, altı noktada eş zamanlı yapılan film gösterimiyle moral buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüs önlemleri nedeniyle sinemaya gidemeyen İzmirliler için düzenlediği nostaljik arabalı sinema etkinliği vatandaşlara moral oldu. Altı noktada dev ekranlardan eş zamanlı yapılan gösterimde sinemaseverler arabalarından inmeden film izledi. Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulan dev perdelerde “Bayi Toplantısı" filmini izleyen katılımcılara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi, maske dağıtıldı.

“Hayalimizdi”

Fuar İzmir’deki gösterime katılan Nurettin Arabacı, “Etkinliği sosyal medyadan gördük. Başvurumuzu yaptık. İlk defa arabalı sinema etkinliğine katılıyoruz. Salgın nedeniyle iş dışında evden çıkmıyorduk. Çok sıkılmıştık, gerçekten bu etkinlik çok iyi oldu” dedi. Betül Arslan ise, “Hemşireyim, bana büyük iyi bir moral oldu. Korona virüs önlemleri nedeniyle hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Böyle bir olanağı sağlamaları bizleri çok mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. İlk defa arabalı sinema etkinliğine geliyoruz. Aslında hayalimizdi. İkramlar da çok güzel” diye konuştu.

“751’inci katılımcıydık”

Buse ve Yetkin Yemenci çifti ise etkinliğe katılmak için başvuru saatinde iki kişi olarak bilgisayarın başına oturduklarını söyledi. Yetkin Yemenci, “Kontejan 750 kişiydi. Biz 751’inci katılımcıydık, yani yedekteydik. Bir gün sonra arayıp çağırdılar. Bir de arabalı sinemayı hep filmlerden görürdük. Günümüzde bu gibi etkinlikler yapılmıyor. Tabii salgınla beraber birçok şey değişecek. Bunun sinyallerinden biri de bu etkinlik” sözlerine yer verdi. Buse Yemenci, “Sürekli evdeyiz. Bu etkinliğin duyurusunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarında gördük ve katılmak istedik. İlaç gibi geldi” dedi.

“20.55’e alarmı kurdum”

Barış Özyar, “Saat 21.00’de başvuruların başlayacağını duydum. 20.55’e telefonumun alarmını kurdum. Sürekli sayfayı yenilerek 767’inci olarak yedek listeden girdim. Arayıp katılabileceğimizi söylediklerinde çok mutlu oldum. Eskiden Göztepe’de açık hava sineması vardı, çocukken gitmiştim. Arabalı sinemaya ise ilk kez geliyorum. Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu gibi etkinlikler devam eder" derken, Bilge Özyar ise “Arabalı sinemaya ilk defa geleceğim için çok heyecanlandım. Sağlıkçıyım, sürekli hastanedeyim. Eşim bana sürpriz yapmış. Son ana kadar bilmiyordum. Bana çok iyi geldi” ifadelerini kullandı.