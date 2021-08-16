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Sağlık Korona geçiren ne zaman kaç ay sonra aşı olabilir?
Sağlık

Korona geçiren ne zaman kaç ay sonra aşı olabilir?

Korona olan ne zaman aşı olabilir? Koronavirüs ile mücadele sürüyor. Koronaya yakalananlar iyileştikten sonra ne zaman kaç ay sonra aşı olabileceklerini merak ediyor. Peki, kim ne zaman korona aşısı olur?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 13:37:00 -
Korona geçiren ne zaman kaç ay sonra aşı olabilir?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşı son derece önemli. Uzmanlar, aşı sırası gelen herkesin mutlaka randevu alması gerektiğini belirtiyor. Korona geçirenler ise ne zaman aşı olabileceklerini merak ediyor. Korona geçiren ne zaman aşı olabilir?

Korona geçiren ne zaman kaç ay sonra aşı olabilir?

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi. Kısacası koronayı atlatanlar bir ay sonra aşı randevusu alabilir.

KORONA AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Kaç yaş 4. doz aşı olacak? 4. doz aşı 3. aşıdan kaç ay sonra yapılacak?
Kaç yaş 4. doz aşı olacak? 4. doz aşı 3. aşıdan kaç ay sonra yapılacak?

Sağlık

Kaç yaş 4. doz aşı olacak? 4. doz aşı 3. aşıdan kaç ay sonra yapılacak?

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