Korona gargarası nasıl yapılır? Koronadan korunmak için gargara nasıl yapılır?

Prof. Dr. Canan Karatay da İbrahim Saraçoğlu gibi “gargara yapın” dedi. Karatay, bunu koronavirüse karşı bir tedavi yöntemi olarak değil, tıpkı maske gibi, koruyucu önlem olarak söyledi.

Karatay, korona gargarasına ilişkin olarak, “Gargara yapın dedim. ‘Yalan söylüyor' diyenlere, neden yalan söylemediğimi bilimsel verilerle şöyle açıkladı: “ Corona-19 damlacık yoluyla bulaşıyor. Bunu bilmeyen duymayan kalmadı. Damlacık yoluyla bulaşmak demek, ağız, burun, boğaz yolu ile bulaşmak demektir. Yani, bir kişinin hastalanması, yani virüsün vücuda girebilmesi için önce ağız-burun-boğaz kapılarından vize alması ve geçmesi gerekmektedir. Bunun lamı-cimi yoktur. Dezenfektanlar ve anti-bakteriyel sabunlarla elleri yıkamak, ellerde bulunan ve cildimizi koruyan mikrobiyomları da öldürdüğü için, gerek cildimize, gerek tüm vücudumuza zarar vermektedir.

Elleri sık sık sabunlu su ile yıkamak en doğal, ve en doğru, ve en kesin, ve en ucuz, ve en kolay yöntemdir. Elleri yıkama, virüs ve bakterilerin sayısını azaltarak, bulaşma gücünü zayıflatıyor, virüslerin virülansını, yani, hasta yapabilme olasalığını zayıflatıyor, önlüyor.

Gargara kaç gün yapılmalı?

Başta Covid-19 virüsü olmak üzere, tüm virüs ve bakteriler, damlacık yoluyla, ağız-burun-boğaza girerek mukozalara yerleşirler. Mukozalara yerleştikten sonra, 3-4 gün süre ile orada kendilerine gelmeye çalışırlar, yani kuluçla devri yaşarlar. 3-4 gün geçtikten sonra, yeni ve yabancı ortama adapte olup, toparlanıp güçlendikten sonra hücrelerin içine girmeye başlarlar. Hücre içinde ve çekirdeğinde bulunan materyelleri kullanarak, çoğalmaya başlarlar. Bu süre 3-4 gün kadardır. Elleri sık sık yıkama son derece önemli oluyor da, aynı şekilde, dışarı ile sürekli teması olan ağız-burun-boğaz mukozasının yıkanması neden alay konusu oluyor? Bilgi eksikliği ya da yetersizliği mi söz konusu acaba?”