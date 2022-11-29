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Yerel Korona değil kuduz! Bir köy karantina altlına alındı
Yerel

Korona değil kuduz! Bir köy karantina altlına alındı

Kars'ta bir köy, ölen kedide tespit edilen kuduz virüsleri nedeniyle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 14:33:00 -
Korona değil kuduz! Bir köy karantina altlına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve Mustafa Erçetin (12) yaralanmıştı. Çocuklardan Mustafa Erçetin'in kuduz olduğu saptanmıştı.

Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

 

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