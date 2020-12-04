Korona aşısının yan etkileri var mı? Korona aşısı yan etkisi neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronaya karşı üretilen inaktif virüs aşısı ve mRNA aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, “İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" ifadesini kullandı.

Korona aşılarının hangisi daha güvenli?

Bakan Koca, korona aşılarının güvenliğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bilinen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşıları, kısa vadede iyi sonuç verdi. Ama orta ve uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz.” dedi.

Korona aşısı yan etkisi neler?

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen mRNA aşısı, ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'deki üçüncü aşama klinik testlerine 43 binden fazla denek katıldı. En sık görülen yan etkilerin ise enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları olduğu belirtildi.