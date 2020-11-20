Korona aşısının fiyatı ne kadar? Korona aşı ücreti ne kadar?

Dünyanın bel bağladığı Pfizer/BioNTech firmalarının ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısının aralık ayında piyasada olacağı açıklanırken aşının fiyatı da belli oldu. Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması çerçevesinde, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 280 liraya denk geliyor.

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirilen aşı ile ilgili Reuters’a konuştu. Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne “acil durumda kullanım izni” almak için başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini ifade etti.