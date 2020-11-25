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Gündem Korona aşısını SGK karşılayacak mı? Korona aşısı ücretsiz mi satılacak?
Gündem

Korona aşısını SGK karşılayacak mı? Korona aşısı ücretsiz mi satılacak?

SGK korona aşısını karşılayacak mı? Korona aşısı ücretsiz mi? Korona aşısı nerede vurulacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz.” dedi. Hem yerli hem de yurt dışından getirilecek olan korona aşıların fiyatını merak eden vatandaşlar, ‘Korona aşısını SGK karşılayacak mı? Korona aşısı ücretsiz mi satılacak?’ sorularını soruyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:41:00 - 2020-11-25 14:47:45
Korona aşısını SGK karşılayacak mı? Korona aşısı ücretsiz mi satılacak?

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele devam ederken salgına karşı aşı çalışmalarında ise sona gelindi. Biontech-Pfize ortaklaşa geliştirdiği korona aşısının aralık ayında piyasada olması beklenirken, yerli korona aşısında da önemli yol katedildi. Koronavirüs aşısı ile ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Korona aşısını SGK karşılayacak mı?

Yerli korona aşısının yanında Çin aşısı tamamen ücretsiz olup SGK tarafından karşılanırken diğer aşıların ücretli olup olmayacağı henüz belli değil.

Korona aşısı nerede vurulacak?

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, Türkiye'de eczacıların aşı yapma yetkisi olmadığını belirterek grip aşısı yaptırmak isteyenleri de aile hekimlerine yönlendirdiklerini anlatıyor.

Korona aşı ücreti ne kadar?

AB'nin Biontech-Pfizer aşısına doz başına 15.5 euro (150 TL) ödeyeceği açıklandı. Fakat Türkiye'de aşı fiyatları güncel kur üzerinden değil ilaç sanayi ile devletin ortaklaşa belirlediği ilaç kuru üzerinden hesaplanıyor. Türkiye'de şu an ilaç için belirlenen euro kuru 3.81 TL seviyesinde.

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