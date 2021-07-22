Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumun tamamına yakınının aşılanması gerekiyor. Aşılama hızı haziran ayından ciddi bir artış göstermişti. Ancak son günlerde aşılama hızı düşerken vakalar artmaya başladı. Aşı olanlar ise uygulamanın ardından hangi kurallara uymaları gerektiğini merak ediyor.

Korona aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından kaç gün sonra banyo yapılır?

Koronavirüs aşısı olarak ülkemizde Biontech ve Sinovac uygulanıyor. Alman aşısı mRNA, Çin aşısı ise inaktif aşı türü. Aşı olanlar ise duş alıp alamayacaklarını araştırıyor. Uzmanlar, aşı sonrası duş almanın herhangi bir sorun oluşturmadığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla banyo yapabileceklerini ifade ediyor.