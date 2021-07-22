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Sağlık Korona aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından kaç gün sonra banyo yapılır?
Sağlık

Korona aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından kaç gün sonra banyo yapılır?

Aşıdan sonda banyo yapılır mı? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Ülkemizde 65 milyon doza yakın aşı uygulandı. Aşı olanların pek çoğu ise uygulamanın ardından ne zaman duş alabilecekleri yönünde oluyor. Aşıdan sonra banyo yapmak zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 23:57:00 -
Korona aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından kaç gün sonra banyo yapılır?

Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumun tamamına yakınının aşılanması gerekiyor. Aşılama hızı haziran ayından ciddi bir artış göstermişti. Ancak son günlerde aşılama hızı düşerken vakalar artmaya başladı. Aşı olanlar ise uygulamanın ardından hangi kurallara uymaları gerektiğini merak ediyor.

Korona aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından kaç gün sonra banyo yapılır?

Koronavirüs aşısı olarak ülkemizde Biontech ve Sinovac uygulanıyor. Alman aşısı mRNA, Çin aşısı ise inaktif aşı türü. Aşı olanlar ise duş alıp alamayacaklarını araştırıyor. Uzmanlar, aşı sonrası duş almanın herhangi bir sorun oluşturmadığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla banyo yapabileceklerini ifade ediyor.

2.doz aşı kaç gün sonra yapılıyor? Biontech Sinovac kaç gün sonra 2.doz yapılır?
2.doz aşı kaç gün sonra yapılıyor? Biontech Sinovac kaç gün sonra 2.doz yapılır?

Sağlık

2.doz aşı kaç gün sonra yapılıyor? Biontech Sinovac kaç gün sonra 2.doz yapılır?

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