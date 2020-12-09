Korona aşısı olmayanlar seyahat edemeyecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde toplandı. Aşı gündemiyle toplanan, bilim kurulunun ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, korona aşısının zorunlu olup olmacağına ilişkin olarak da “Aşının doğrusu zorunlu Bilim Kurulumuzda tartışıldı, zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Ben süreçte vatandaşımıza aşının güvenirliği ve etkinliği net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanmıyorum.” dedi.

Korona aşısı olmayanlar uçağa binemeyecek mi?

Bakan Koca, şunları söyledi: “HES koduyla ilgili biz aşıyı yapılan kişinin HES koduna, e-nabıza işlemiş olacağız. Bazı yerlere giriş çıkış için şu an düşünmüyoruz. Bu dünyada da gündeme gelecek. Aşının yaygın uygulanmasıyla birlikte birçok kuruluş, şirket, yapı aşı yapılmasını önemseyecek. Aşının yaygın yapılma dönemi sonrası uçağa binmek, otobüse binmek için istenebilir. Ama bugünün konusu değil. Yaygın olarak yapıldıktan sonra gündeme gelebilir. Biz önden HES koduna aşıyı işlemeyi, e-nabıza da işlemiş olacağız. Bu anlamda sorun olmayacak.”