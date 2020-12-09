  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Korona aşısı olmayanlar seyahat edemeyecek mi?
Korona Virüs

Korona aşısı olmayanlar seyahat edemeyecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası salgına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Çin’den temin edilen aşının bir iki gün içinde Türkiye’ye geleceğini söyledi. Bakan Koca korona aşısının zorunlu olup olmayacağını ve korona aşısının HES koduna işlenip işlenmeyeceğini, korona aşısı olmayanların seyahat edip etmeyeceğine yönelik açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:18:00 - 2020-12-09 20:23:17
Korona aşısı olmayanlar seyahat edemeyecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde toplandı. Aşı gündemiyle toplanan, bilim kurulunun ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, korona aşısının zorunlu olup olmacağına ilişkin olarak da “Aşının doğrusu zorunlu Bilim Kurulumuzda tartışıldı, zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Ben süreçte vatandaşımıza aşının güvenirliği ve etkinliği net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanmıyorum.” dedi.

Korona aşısı olmayanlar uçağa binemeyecek mi?

Bakan Koca, şunları söyledi: “HES koduyla ilgili biz aşıyı yapılan kişinin HES koduna, e-nabıza işlemiş olacağız. Bazı yerlere giriş çıkış için şu an düşünmüyoruz. Bu dünyada da gündeme gelecek. Aşının yaygın uygulanmasıyla birlikte birçok kuruluş, şirket, yapı aşı yapılmasını önemseyecek. Aşının yaygın yapılma dönemi sonrası uçağa binmek, otobüse binmek için istenebilir. Ama bugünün konusu değil. Yaygın olarak yapıldıktan sonra gündeme gelebilir. Biz önden HES koduna aşıyı işlemeyi, e-nabıza da işlemiş olacağız. Bu anlamda sorun olmayacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük
Ekonomi

Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ekonomisinin yakında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacağını anl..
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore çok sert bir tehditte bulundu. Güney Kore'den gelen koronavirüs vaka iddias..
Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e
Dünya

Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak için tasarlanan bir 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay