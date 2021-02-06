Türkiye’de aşı çalışmaları öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başladı. Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamayla aşılamalara devam ediliyor. Son olarak 75 yaş ve üstü vatandaşlar randevuyla aşı olmaya başladı. 6 Şubat saat 17.00 itibariyle ülkemizde 2.604.046 kişi aşı oldu. Peki, korona aşısı olan maske takmayacak mı?

Korona aşısı oldum koruyuculuğu ne zaman başlar? Korona aşısı ne zaman korur?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. İlhan, “En yoğun antikor düzeyine ilk aşıdan 7 ila 8 haftadan sonra ulaşılıyor. Elbette sağlıkçılarımız bilinçli; ama topluma yönelik bir mesaj vermek gerekirse; birinci aşıyı olduktan 4 hafta sonra ikinci aşının ardından 3 ila 4 hafta sonra en yoğun antikor düzeyinin oluştuğunu, aşı olduktan sonra rehavete kapılmaması gerektiğini söylemek gerekiyor" dedi.

Aşı olan vatandaşların da salgın sona erene kadar maske takması gerekiyor. Aşı olanlar virüsü alabiliyor. Kendileri hasta olmasa bile etrafına hastalığı yayabiliyor. Bu sebeple aşı olanların da kurallara aynı şekilde devam etmesi gerekiyor.