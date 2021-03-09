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Sağlık Korona aşısı olanlar maske takmayacak mı? Aşı olanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?
Sağlık

Korona aşısı olanlar maske takmayacak mı? Aşı olanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Ne zaman maske takılmayacak? Koronavirüs salgınında maske, mesafe ve hijyen son derece önemli. Bu sebeple mutlaka maske takılması gerektiği sık sık hatırlatılıyor. Ancak aşı olanlar maske takmak zorunda olup olmadıklarını araştırıyor. Peki, maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takmayı bırakabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 17:12:00 -
Korona aşısı olanlar maske takmayacak mı? Aşı olanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Şimdiye kadar 10 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Aşı olanlar ise maske takma zorunluluğunun devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, korona aşısı olanlar maske takmayacak mı?

Korona aşısı olanlar maske takmayacak mı? Aşı olanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Ülkemizde henüz böyle bir karar alınmadı. Aksine doktorlar aşı olanların maske kuralına mutlaka uyması gerektiğini ifade ediyor.

ABD'de ise aşılananların sayısı 60 milyonu aştı. Bu sebeple bazı kararlar gevşetildi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), küçük çaplı kapalı ortamlarda, sosyal mesafe ve maske kuralına bağlı olmadan yeniden bir araya gelinebileceğini açıklandı. Ayrıca aşılarını yaptıranlar, yaş veya önceki hastalıkları nedeniyle risk grubunda bulunmayan aşılanmamış kişilerle de görüşebilecek.

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