Çin’de üretilen CoronaVac aşılarına ülkemizde acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak 2021 itibariyle 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlandı. Ardından Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamayla aşılar uygulanmaya başlandı. Şu an da 75 yaş ve üstü kişilere randevuyla aşı yapılabiliyor. İlerleyen günlerde 65 yaş ve üstüne aşı yapılması planlanıyor. 6 Şubat Cumartesi saat 13.30 itibariyle Türkiye’de 2.601.110 kişiye aşı yapıldı. Peki, aşı olan maske takacak mı?

Korona aşısı olana virüs bulaşır mı? Korona aşısı olana hasta olur mu?

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirtti.

Taşova, “Aşı olan kişiler virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamak olacaktır. Virüsü alıyor olmak etrafa da saçabileceği, özellikle riskli gruplara saçabileceği anlamına geliyor. O yüzden, aşı olunması, maske, mesafe, hijyen kurallarının gevşetilmesi anlamına asla ve asla gelmemeli. Toplumun daha çok az kısmı, Türkiye'de yüzde 2'nin biraz üstünde bir aşılama oranı var, daha çok düşük. Hastalığı alıp da ağır hastalık geçirecek daha çok kişi var. O yüzden dikkat etmek lazım” dedi.