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Sağlık Korona aşısı nasıl olurum? Telefon mesajı (SMS) ile korona aşı sırası nasıl öğrenilir?
Sağlık

Korona aşısı nasıl olurum? Telefon mesajı (SMS) ile korona aşı sırası nasıl öğrenilir?

Korona aşı sıra takibi sorgula. Çin’den getirilen korona aşısı laboratuvar incelemesinin ardından onay alınmasıyla birlikte ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanılmak üzere vurulmaya başlandı. 20 Ocak saat 13:50 itibariyle korona aşısı olanların sayısı bir milyonu geçti. Peki korona aşısı nasıl olunur? Koronavirüs aşısını nasıl olurum? Korona aşı randevusu nereden alınır? Telefon mesajı (SMS) ile korona aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:05:00 - 2021-01-20 14:06:48
Korona aşısı nasıl olurum? Telefon mesajı (SMS) ile korona aşı sırası nasıl öğrenilir?

Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programında Türkiye genelinde aşı olan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Koronavirüs aşısı olmak için öncelikle e nabız hesabı olması gerekmektedir. E nabız hesabı oluşturduktan sonra e nabız hesabınıza giriş yapabilirsiniz. E nabız girişi yaptıktan sonra ana sayfada yer alan Covid-19 aşı durumu sekmesini tıklayın. Burada aşı öncelik durumunuzu görelebileceğiniz bir kısım yer almakadır. Dilerseniz kısa SMS mesajı ile aşı öncelik durumunuzu sorgulayabilirsiniz. 

Telefon mesajı (SMS) ile korona aşı sırası nasıl öğrenilir?

Korona aşı randevusu nereden alınır?

Koronavirüs aşısı için öncelikli gruplar arasında yer alıyorsanız korona randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilirsiniz. 

MHRS ile korona randevusu nasıl alınır?

Aile hekiminizden veya size en yakın aile hekimliği birimiden, tüm hastanelerden, (kamu, üniversite ve özel hastanelerden) korona aşı randevunuzu alabilirsiniz. İlgili seçimleri yaptıktan sonra korona aşı randevunuzu onaylayabilirsiniz.Randevu bilginizi kısa mesaj (SMS) ile telefonunuza gelecek. Randevu tarihide randevu aldığınız sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz.

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