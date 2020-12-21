Korona aşısı mutasyona karşı etkili mi? Koronavirüs aşıları mutasyonu önler mi?

İngiltere’den dünyaya yayılan ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutant virüs endişeye neden oluyor. İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsünün daha bulaşıcı yeni varyasyonu şimdiye kadar İngiltere dışında, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi. Ardından, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.

Korona aşısı mutasyona karşı etkili mi?

Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa’da kullanımını onayladı. Aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu açıklayan EMA yaptığı açıklamada, "Aşının yeni corona virüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.