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Korona Virüs Korona aşısı mutasyona karşı etkili mi? Koronavirüs aşıları mutasyonu önler mi?
Korona Virüs

Korona aşısı mutasyona karşı etkili mi? Koronavirüs aşıları mutasyonu önler mi?

Koronavirüsü karşı tüm dünya seferber olmuşken, İngiltere’den korkutan açıklama geldi. İngiltere'de sıklıkla görülmeye başlanan mutasyona uğramış koronavirüsü dünyada yeniden endişeye neden oldu. İngiltere dışında, Danimarka, Hollanda Güney Afrika ve İtalya'da da mutasyona uğrayan virüsün görüldüğü tespit edildi. Peki koronavirüs aşıları mutasyonu önler mi? Korona aşısı mutasyona karşı etkili mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:32:00 - 2020-12-21 17:33:46
Korona aşısı mutasyona karşı etkili mi? Koronavirüs aşıları mutasyonu önler mi?

İngiltere’den dünyaya yayılan ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutant virüs endişeye neden oluyor. İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsünün daha bulaşıcı yeni varyasyonu şimdiye kadar İngiltere dışında,  İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi. Ardından, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.

Korona aşısı mutasyona karşı etkili mi? 

Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa’da kullanımını onayladı. Aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu açıklayan EMA yaptığı açıklamada, "Aşının yeni corona virüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

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