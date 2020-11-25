Korona aşısı korona olana mı vurulacak korona olmayana mı vurulacak?

Yerli aşı kimlere yapılacak? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "Açık test politİkasına geçtik. Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz" dedi. Bakan Koca açık test politkasının bugünde itibaren uygulanmaya başlandığını açıklayarak "24 saatte 28 bin 351 yeni vaka var"dedi. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşandığını söyleyen Bakan Koca, "Salgında yüzde 50'nin üstünde artış olan 15 ilimiz var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu sonrası yapılan canlı yayında 25 Kasım 2020 Çarşamba günü koronavirüs verilerini "Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti." olarak açıkladı...

Aşı kimlere yapılacak?

Biz aşı üreten tüm firmalarla iletişim halindeyiz. Vatandaşımıza uygun bulduğumuz aşının etkinliğini ve güvenirliliğini önemsiyoruz. Bunları erken dönemde tedarik edip vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Bizim bu dönemde Snovak(Çin aşısı) dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı.

Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyon. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Önemli olan, çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla başlayalım istiyoruz.

Tedbirler geçen haftasonu başladı. En erken 1-2 hafta içinde sonuçlar belli olur. Şu anda değerlendirmek için erken olur. Önümüzdeki hafta nasıl etkilediğini görmüş olacağız. Hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili Bilim Kurulumuzca bir istekte bulunulmadı.

Muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir diyebilirim, bir aksilik olmazsa. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan 4 tane aşımız var. 1 tanesi faz çalışmasına geçti. 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı, herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında uygulamaya geçeceğimizi düşünüyorum. Birden fazla yerli aşımız olacak.

Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz diyen Koca, ''Bir tanesi klinik öncesini başarıyla tamamlamış ve gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı. Nisan ayında ilk aşıya kavuşmamızı ümit ediyorum. Aşı konusunda çalışma yapan ve aşı değerlendirme komisyonunun onayını alan bilim adamlarımızı ayrım yapmaksızın destekliyoruz. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde faz çalışmalarıyla ilgili kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.