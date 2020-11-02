Korona aşısı kimlere yapılacak? Koranavirüs aşısına başlandı mı?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılır? | Koronavirüs salgınına karşı dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları sürüyor. Milyonlarca kişi aşının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? | Koronavirüs aşısı hangi ayda yapılmaya başlanacak?

Koranavirüs aşısına başlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye’de iki aşının faz 3 çalışmalarının yapıldığının altını çizmiş ve “Muhtemelen kasım sonunda bağışıklık durumu konusunda bir bilgilenmemiz olur. Bu aşılarla ilgili de aralıkta Sinovac dediğimiz virülansı azaltılmış olan aşıyla ilgili de 5 milyon gibi eğer başarılı olursa istediğimiz şekilde sonuç alınırsa aralık ayında 5 milyon aşıyı uygulama şansımız olacak. Devamında ocak, şubat ve mart itibarıyla da devam ediliyor olacak. Pfizer için de aynı şekilde görüşmelerimiz var. Bizim aşımız da nisan ayı gibi devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse. En az 3-4 aşının bir noktaya geleceğini uygulama şansı elde edebileceğimizi düşünüyorum” söylemişti.

Kasım ayı sonunda aşıların ne zaman kimlere uygulanacağı konusunda bir netliğin oluşması bekleniyor. Uzmanlar her şeyin normal gitmesi halinde aralık ayı sonunda öncelikli olarak belirlenen gruplara aşının uygulanacağını belirtiliyor.

Korona aşısı kimlere yapılacak?

Koronavirüs aşısının uygulanmaya başlaması için önümüzde kısa bir zaman olduğu söyleniyor. Bu sebeple aşının ilk aşamada kimlere uygulanacağı konusu da netlik kazandı. Aşı risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara öncelikli olarak yapılmayacak. 65 yaş ve üzerine insanlar üzerinde aşı denemeleri yapılmıyor. Bu sebeple öncelikli olarak aşı uygulanacak grupta 65 yaş üzeri yer almıyor. İlk olarak genç ve sağlıklı vatandaşlara koronavirüs aşısı uygulanacak.

Ayrıca ilk olarak aşının sağlık personeline, güvenlik güçlerine ve kalabalık ortamlarda çalışan bireylere yapılması bekleniyor.