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Sağlık Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Korona aşısı çocuklar için güvenli mi?
Sağlık

Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Korona aşısı çocuklar için güvenli mi?

Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak? Geliştirilen korona aşılarının çocukların kullanımına uygun olup olmadığı yönünde araştırmalar yapılıyor. Ülkemizde kullanılan CoronaVac aşısı 550'den fazla çocuk üzerinde denendi. Peki, Türkiye'de çocuklara korona aşısı yapılacak mı? Çocuklar korona aşısı olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 10:29:00 -
Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Korona aşısı çocuklar için güvenli mi?

Çocuklara korona aşısı ne zamana yapılacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgına karşı pek çok aşı geliştirildi. Söz konusu aşıların çocuklar üzerinde güvenli olup olmadığına dair çalışmalar da yürütülüyor. Son olarak CoronaVac aşsı 550'den fazla çocuk üzerinde denendi. Peki, çocuklara CoronaVac aşısı yapılacak mı?

Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Korona aşısı çocuklar için güvenli mi?

Çinli firma Sinovac, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirdi. Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetti.

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.

Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

Türkiye'de CoronaVac aşısının çocuklara uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Öncelikli gruplarda aşılama süreci tamamlandıktan sonra çocuklarla ilgili karar verilmesi bekleniyor.

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