  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
'Sarallar' operasyonuyla ne hedefleniyor?
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı
Korona Virüs Korona aşısı çocuklara yapılacak mı?
Korona Virüs

Korona aşısı çocuklara yapılacak mı?

Çocuklara korona aşısı olacak mı? Korona ile mücadele konusunda Türkiye en ön safta yerini almaya devam ederken, bir yandan da aşılama işlemleri devam ediyor. Türkiye en çok aşı uygulayan ülkelere arasına girerken, 55-59 yaş arası bireylerin aşılanması da devam ediyor. Mutasyon virüsün çocuklarda daha sık görüldüğü uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilirken çocuklara korona aşısının yapılıp yapılmayacağı da sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:04:00 -
Korona aşısı çocuklara yapılacak mı?

Koronavirüs aşı sırası, son gelişmeler ile takip ediliyor. 10 Mayıs Pazartesi saat 09:59 itibariyle Türkiye'de başlayan koronavirüs aşısında şu ana kadar toplamda 24.987.505 vatandaş aşılandı. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 10.375.503’e ulaştı. Peki çocuklar da korona aşısı olacak mı?

Çocukları korona aşısı yapılacak mı?

Bilim Kurulu üyesi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Hasan Tezer, ‘‘Toplumsal bağışıklık için çocuklara da aşı yapılması önemli’’ dedi. Kanada'da 12-15 yaş arası çocuklara BioNTech aşısı yapılması için onay çıktığını, Amerika’da da çocuklarda kullanımı için başvuru yapıldığını hatırlatan Tezer, çocuklarla ilgili kararın bilim kurulları tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanlara önümüzdeki bir yıl içinde hatırlatma dozunun gündemde olduğunu belirterek, bunun Türk aşısıyla yapılabileceğini söylemişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Sedat Peker ile ilgili bir açıklama yaptı.
Kaymakpare tarifi | Kaymakpare nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Kaymakpare tarifi | Kaymakpare nasıl yapılır?

Ramazan’da iftar sofralarının ardından çayların yanında kaymakpare tatlısı bir başka oluyor. Şerbetli tatlılar arasında kaymakpare tatlısını..
Vatikan’ın arşivinden Yunus Emre çıktı
Kültür - Sanat

Vatikan’ın arşivinden Yunus Emre çıktı

Doç. Dr. Himmet Büke, yaptığı araştırmalar sonrasında Vatikan Kütüphanesinde paylaşılan dijital koleksiyon içinde Yunus Emre’ye ait yeni şii..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay