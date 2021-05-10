Korona aşısı çocuklara yapılacak mı?

Koronavirüs aşı sırası, son gelişmeler ile takip ediliyor. 10 Mayıs Pazartesi saat 09:59 itibariyle Türkiye'de başlayan koronavirüs aşısında şu ana kadar toplamda 24.987.505 vatandaş aşılandı. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 10.375.503’e ulaştı. Peki çocuklar da korona aşısı olacak mı?

Çocukları korona aşısı yapılacak mı?

Bilim Kurulu üyesi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Hasan Tezer, ‘‘Toplumsal bağışıklık için çocuklara da aşı yapılması önemli’’ dedi. Kanada'da 12-15 yaş arası çocuklara BioNTech aşısı yapılması için onay çıktığını, Amerika’da da çocuklarda kullanımı için başvuru yapıldığını hatırlatan Tezer, çocuklarla ilgili kararın bilim kurulları tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanlara önümüzdeki bir yıl içinde hatırlatma dozunun gündemde olduğunu belirterek, bunun Türk aşısıyla yapılabileceğini söylemişti.