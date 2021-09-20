Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere hekimler vatandaşları sık sık aşı olmaya davet ediyor. Ülkemizde yaklaşık 106 milyon doz aşı yapıldı. Tam doz aşı olanların oranı ise yüzde 67.70'e ulaştı. Son dönemde hastanelere sık sık hamilelerin koronavirüs sebebiyle başvurduğu uzmanlarca belirtiliyor. Peki, hamilelerin korona aşısı yaptırması bebeği olumsuz etkiler mi?

Korona aşısı anne karnındaki bebeğe zarar verir mi? Hamileliğin kaçında korona aşısı yaptırılır?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören gebelerin yüzde 90'ının aşısız olduğunu bildirdi.

Türedi, “"Özellikle gebelerde çok sıkıntılı tablolarla karşı karşıya kaldık. Hastanemizde yatan gebelerimizin yüzde 90'ı aşısız. Hemen hepsinde aşısız oldukları için yaygın akciğer tutulumu, hipoksi denilen oksijen yetersizliği, erken doğumlar, solunum yetmezliği ve entübasyon ihtiyacı, hatta daha da yetersiz kalan hastaları ECMO denilen, akciğerlerin işlevini yapan bir pompa cihazına bağlamak gerekiyor. Maalesef hayatını kaybeden gebeler oluyor. Tabii burada da toplumsal olarak bir kaygı var. 'Gebe emzirecek veya çocuk doğuracak, acaba çocuğa bir şey olur mu?' gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Aslına bakarsanız bilim insanları bunu zaten söylüyor. Özellikle ilk 3 ayını doldurmuş olan gebelerin rahatlıkla aşı olabileceğinden bahsediliyor” dedi.

Türedi, aşılanma yaşının artık 12'ye kadar düştüğüne işaret ederek, "Biz de kendi çocuklarımızı aşılattık. Ben, 12 yaşındaki kızımı aşılattım. Daha önce ileri yaş ve ek hastalığı olanlar için söylüyorduk, şimdi özellikle gebelere üstüne basarak söylüyorum ki aşı yaptırmanız gerekiyor" diye konuştu.