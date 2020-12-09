Korona aşısı aile sağlık merkezi randevu ile mi vurulacak?

Koronavirüse karşı Çin’in geliştirdiği inaktif aşıdan Türkiye 50 milyon doz sipariş verdi. Sinovac korona aşısının 11 Aralık’tan sonra yapılmaya başlanması planlanıyor. Bilim Kurulu toplantısı bugün (9 Aralık) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, son kısıtlamaları yansımaları ile ilave yeni kısıtlamaların hayata geçirilip geçirilmeyeceği, şehirlerarası seyahat yasağının bazı iller için devreye girip girmeyeceğinin yanında önümüzdeki günlerde yapılması planlanan korona aşısına ilişkin yol haritası oluşturulacak. Korona aşı yol haritasına göre, aşıların nerede, hangi şekilde randevu sistemine göre mi yoksa randevusuz mü vurulacağı yine Bilim Kurulu’nun masasında görüşülecek konular arasında olacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca kararları kamuoyuna açıklayacak.

Korona aşılarının yan etkisi neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıda böyle bir sorun yok. Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi. Yan etkiler mRNA aşılarında sert oluyor. mRNA aşısı olan bazı deneklerimizde iki gün süren yüksek ateş oldu. Sinovac inaktif aşı ve böyle bir şey yapmıyor" yanıtını verdi.

Türkiye’de korona aşısının onay verildi mi?

11 Aralık'ta ülkemize gelecek olan Çin aşısı, kademeli bir şekilde belirlenen öncelikli gruplara yapılacak. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından ithal edilen tüm aşılarda da uygulanan incelemeler yapılacak.

TİTCK Laboratuvarları tarafından yapılacak incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Bunların ardından ortaya çıkacak veriler TİTCK tarafından değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecek.

Korona aşısı nasıl vurulacak? Korona aşı takvimi

Aşılama uygulamasının dört aşamada yürütülmesi planlanıyor: İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak. İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.