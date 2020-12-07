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Sağlık Korona aşı randevu oluşturma! Korona aşısı nerede yapılır?
Sağlık

Korona aşı randevu oluşturma! Korona aşısı nerede yapılır?

Korona aşısı başvurusu nasıl yapılır? Korona aşısı randevu naslı alınır? soruları koranavirüs aşısının 11 Aralık’tan sonra uygulamaya başlayacak olmasıyla birlikte merak edilmeye başlanırken, Sağlık Bakanlığından korona aşısı için randevu oluşturma uyarısı geldi. Peki Korona aşısı nerede yapılır? Korona aşısı nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:46:00 - 2020-12-07 16:47:24
Korona aşı randevu oluşturma! Korona aşısı nerede yapılır?

Çin’in geliştirdiği İnaktif aşı denilen daha önceden teknik olarak iyi bildiği yan etkisinin de az olduğunu düşünülen aşıdan 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. 11 Aralık’ta uygulaması başlayacak olan korona aşısı nisan ayına kadar 50 milyon doz Türkiye’ye gelmiş olacak. Koroa aşıları Sağlık Bakanlığının belirteceği hastanelerde ve sağlık ocaklarında vurulması bekleniyor. Korona aşı randevu oluşturma nasıl olacak? Sağlık Bakanlığından korona aşısına ilişkin randevu açıklaması geldi.

Korona aşı randevu oluşturma

Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." uyarısında bulundu. Tüm dünya gibi Türkiye de yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını ile uğraşırken, salgın dolandırıcılara da ilham kaynağı oldu. Vatandaşın cep telefonuna "http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma" şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

Korona aşısı ilk kime yapılacak? 

Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır. İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

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