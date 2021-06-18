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Gündem Korona aşı odalarında görevli personele "motivasyon amaçlı" ek ödeme yapılacak
Gündem

Korona aşı odalarında görevli personele "motivasyon amaçlı" ek ödeme yapılacak

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli personele4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 05:07:00 -
Korona aşı odalarında görevli personele "motivasyon amaçlı" ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

Genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Covid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

 

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