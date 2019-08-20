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Kornişon üretimindeki artış Sındırgılı çiftçiyi sevindirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, turşuluk salatalık olarak bilinen ve özelikle göletlerin yapımıyla rekoltesinde önemli artış sağlanan kornişon, üreticisini bu yıl da sevindirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 19:27
Kornişon üretimindeki artış Sındırgılı çiftçiyi sevindirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, turşuluk salatalık olarak bilinen ve özelikle göletlerin yapımıyla rekoltesinde önemli artış sağlanan kornişon, üreticisini bu yıl da sevindirdi.


Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve DSİ tarafından yapılan göletlerin ardından çiftçiler son yıllarda kornişon üretimine yöneldi. Özellikle Yaylabayır, Yüreğil, Kınık, Osmanlar gibi yüksek rakımlı mahallelerde üretim her geçen gün artıyor. İlk yıllarda 20-30 dekarlık alanda ekilen fidelerden 50 ton ürün elde eden ilçe halkı, 2018 yılında ekili alanları çoğaltarak 70 bin tona kadar çıkarttı. Pazar sıkıntısının yaşanmaması da yaklaşık 12 milyon liralık bir kazanca dönüştü.



Türkiye genelinde en fazla ve kaliteli üretim Sındırgı’da


Daha önceleri tütünün üretilen Sındırgı ilçesinde, tütünün bitmesi ile alternatif tarım ürünlerine yöneldi. Kırsal mahallelerdeki sulama göletlerinin yapılması ile verimli ovaların suya kavuşması vatandaşları kornişon salatalık gibi ekonomik getirisi yüksek ürünlere yöneltti. Özellikle yüksek rakımlı mahallelerde yetişen salatalık daha lezzetli olduğu gibi iklim şartlarından dolayı dört aya yakın üretim aşamasının devam etmesi ile elde edilen ürün miktarında da artış gösteriyor. 2018 yılında 580 bin dönüm olarak ekilen kornişon 2019 yılında artış göstererek 650 bin dönüme kadar yükseldi. Küçük bahçeler ve evlerin bahçelerinde yetiştirilen ürünlerle birlikte ekili alan daha da artıyor. Yılda ortalama 70 bin ton kornişon üretimi gerçekleştiriliyor. Yüksek kaliteli ürün elde eden çiftçiler, zamanla ihracata başladı. Geçen yıl başta Rusya, Almanya ve Fransa olmak üzere çeşitli ülkelere yaklaşık 38 bin ton ürün ihraç edildi. Aynı zamanda ilçede bulunan yerel işletmelerde turşu halini alan kornişon Kornişon salatalıklar Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.


Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Yıllık 70 bin ton civarında üretim var. Geçen yıl ilçemize 12 milyon liralık bir girdi sağlandı. Bu salatalıkların yüzde 70’i ihraç ediliyor. Bir kısmı ilçedeki turşu fabrikalarında işleniyor. Türkiye’de şu an üretim kapasitesi olarak birinci durumdayız. Türkiye’de en çok üretim Ödemiş ve Sındırgı’da var. Özelikle yüksek rakımlı mahallelerimiz Yaylabayır ve Yüreğil’de iklimin uygun oluşu sebebiyle toplam 4 aylık süreçte kornişon üretiliyor" dedi.


Yavaş, "Bizim salatalık sert oluyor. Turşu yapıldığında yumuşamıyor. Lezzeti de güzel, bundan dolayı her yıl üretimde artış oluyor. Ülkeler de bunun için tercih ediyor" ifadelerini kullandı. Yaylabayır Muhtarı Mustafa Eraslan göletlerle birlikte kornişon üretiminin artmasının göçü de tersine çevirdiğini belirterek“Yaylabayır mahallemizde daha önceleri tütüncülük yapılmaktaydı. Tütüncülük bittikten sonra mahallemize yapılan gölet sayesinde sulu tarıma geçildi. Bununla beraber kornişon salatalık, biberiye ve özellikle bu bölgede mahallemizin yüksek rakımlı oluşu kornişon salatalık üretimindeki kalite, sulamanın düzgün yapılması bütün bunlara bağlı olarak bölgede üretim arttı. Üretilen kornişonun da ekonomik kazancının yüksek olmasından dolayı dışarıya göç eden vatandaşlarımız teker teker geri dönmeye başladı“ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:27
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