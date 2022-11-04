Kornea bağışı pandemiden sonra arttı, nakil bekleyenler azaldı

Yeni Akit Ankara

Türkiye’de 3-9 Kasım 2022 tarihlerinde kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Prof. Dr. Ayşe Burcu, “Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte Türkiye’de kornea bağışı hız kazandı. Kornea nakli bekleyen hasta listesi hızla azaldı. Yurtdışından ülkemize kornea nakli olmaya gelen hasta sayısında artış var” dedi. Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği 56’ncı Ulusal Kongresi 2-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi katkılarıyla Antalya’da düzenleniyor. Göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında ülkemizdeki en kapsamlı ve önemli etkinlik olan kongreye, yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık bin 500 göz uzmanı, 681 yerli ve 29 yabancı konuşmacının yanı sıra 78 firma ve 350 firma temsilcisinin katılıyor.

Kornea nakli bekleyenler azaldı

Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Burcu, kongrede kornea nakli ilgili ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye’de kornea nakli bekleyen hasta sayının pandemi döneminde arttığını, ancak pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de Türk göz hekimlerinin yaptığı koordineli çalışmalarla kornea nakli bekleyen hasta sayısında hızla azalma kaydedildiğini söyledi. Kornea hastalığı görme kaybına sebep olan hastalıklar içinde üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ayşe Burcu şöyle konuştu. “Kornea nakli bir göz nakli ameliyatı değildir, sadece gözün ön yüzeyinde bulunan kornea tabakası değişimidir. Hayatını kaybeden uygun organ bağışçılarının sağlıklı kornea tabakası alınarak hastalara kornea nakli yapılıyor.”

Yabancıların tercihi Türkiye

“Sağlık Bakanlığının kurduğu sistemle göz bankaları veya bankalara bağlı doku kaynağı merkezlerince vefat eden kişilerdeki uygun kornealar belirlenip steril şartlarda alınıyor ve ameliyatla kornea nakli bekleyen hastalara naklediliyor. Tüm dünyada doku kaynağının kısıtlı olması nedeniyle kornea nakli bekleyen çok sayıda hasta var. Ülkemizde de geçmiş yıllarda kornea nakli bekleme listeleri oldukça kabarıktı. Bugün Türkiye’de göz doktorları kornea nakli konusunda çok ileri derecede tecrübe kazanmıştır ve dünya standartlarında kornea nakli ameliyatları yapılıyor. Hatta yurtdışındaki kornea nakli bekleyen hastalar da ameliyat için Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyor.”

Kornea bağışçısı olalım

Prof. Dr. Ayşe Burcu, Organ ve Doku Bağışı Haftası sebebiyle halkımızı organ bağışı yapmaları konusunda duyarlı olmaya davet ederek, “Kullanılmayan kornea tabakasının başka bir hastanın gözüne nakli görmeyen hastalarımıza ışık oluyor. Organ nakli hayat kurtarır, kornea nakli gözü kurtarır, görmek hepimiz için çok değerli.” dedi.

Nakillerde COVID-19 vakasına rastlanmadı

COVID-19 pandemisi sırasında hastalığın kornea nakli yolu ile bulaşıp bulaşmadığı tam bilinmediğini, temaslı veya şüpheli vefatlardan kornea alınmadığını sözlerine ekleyen Ayşe Burcu şöyle devam etti: “Hastalar da kendilerini COVID-19’dan korumak için o dönemde nakil ameliyatlarını ertelemeyi tercih ettiler. Hem kornea temininin azalması hem de hastaların ameliyatlarını ertelemeleri nedeniyle bekleme listeleri yeniden artmıştı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği’nin bu dönemlerde yaptığı halkı bilinçlendirme çalışmaları, istatistiksel ve geri bildirim çalışmaları ve Türk göz hekimlerinin de özverili çalışmaları ile kısa sürede tekrar bekleme listeleri hızla eritildi. Şu ana kadar kornea nakli ile bulaşmış bir COVID-19 vakasına rastlanmadı. Pandeminin hızla kontrol altına alınması ile kornea nakli ameliyatları da tekrar hızla şekilde artmaya başladı.”