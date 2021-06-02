Körler sağırlar birbirini ağırladı!

Yeni Akit/Ankara

Mustafa Kemal istismarcısı Yılmaz Özdil, TELE1’de katıldığı programda FETÖ firarisi Can Dündar’a övgüler yağdırırken, firari vatan haini Can Dündar da sosyal medya hesabından Özdil’e teşekkür etti.

TELE1’de Tuğba Emlek’in sunduğu ‘Mercek’ programına katılan Yılmaz Özdil, “Can Dündar bana göre Türkiye’nin en iyi gazetecilerinden biridir. Bu yaşanan Suriye rezaletinde ne kadar haklı olduğu da ortaya çıkmıştır. Ama adamı bu kadar mağdur etmişsin, yurt dışına gitmesine sebep olmuşsun” gibi ifadeler ile FETÖ’cü Dündar’a övgüler yağdırırken Türk basınını organize suç örgütü olmakla suçladı. Dündar da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Özdil’e teşekkür etti.