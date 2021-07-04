Korkuya kapılan Yunanistan'dan o ülkeye flaş Türkiye çağrısı!

Economist dergisi, bu haftaki sayısında, Türkiye'nin Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Piri Reis denizaltısını mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeye ilişkin "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" yorumunda bulundu.

"Yunanistan, Almanya'nın denizaltıları başka ülkelere satmasını istiyor"

Türk donanmasındaki teknolojik üstünlüğüne vurgu yapılan makalede, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" denildi.

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye karşısında provokatif bir tutum sergileyen Yunanistan'ın denizaltılar karşısında zor bir durumda kaldığının vurgulandığı makalede, "Atina yönetimi, Almanya'dan satışları durdumasını ve denizaltıları başka bir ülkeye satmasını istiyor." ifadeleri yer aldı.

"Biz şu anda bu Türkiye'ye satmayın diyoruz"

Haberde ismi açıklanmayan bir Yunan yetkilinin "Biz denizaltıları Türkiye'ye satmayın demiyoruz. Biz, 'şu anda bu Türkiye'ye satmayın' diyoruz" sözlerine de yer verildi.

Ancak dergi, "Yunanistan'ın çağrılarının ise nafile kaldığını" belirtti.