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Gündem Korkuya kapılan terör örgütü Avrupa'dan medet umdu! 'Türkiye bunu her an yapabilir'
Gündem

Korkuya kapılan terör örgütü Avrupa'dan medet umdu! 'Türkiye bunu her an yapabilir'

Yeniakit Publisher
2023-04-03 16:46:00 - 2023-04-03 16:56:43
Korkuya kapılan terör örgütü Avrupa'dan medet umdu! 'Türkiye bunu her an yapabilir'

TSK'nın yurt içi ve yurt dışı başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Avrupa'dan medet ummaya başladı. YPG elebaşı Nuri Mahmud, "Avrupa devletlerine bize destek vermeleri gerektiğini belirttik" ifadelerini kullandı.

TSK'nın operasyonları ile terör örgütü PKK iyice köşeye sıkışırken; TSK'nın her an operasyon yapma ihtimali olduğunu söyleyen YPG elebaşı Nuri Mahmud, Avrupa'dan medet umarak 'Bizi garanti altına almalılar' dedi.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında terör örgütü ve uzantılarına yönelik başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör yuvaları tek tek belirlenerek imha edilirken teröristler ise kaçacak delik arıyor.

Operasyonlar devam ederken terör örgütü elebaşlarını ise yeni operasyon korkusu sardı. Örgüt destekli yayın organına konuşan YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Avrupa'dan medet umarak "Bizi garanti altına almalılar" dedi.

"Avrupa devletlerine bize destek vermeleri gerektiğini belirttik"

Mehmetçik'in hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu ve her an operasyon olma ihtimali olduğunu söyleyen YPG elebaşı Nuri Mahmud, şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası güçlerin Türkiye'nin geliştireceği saldırılara karşı tutumu yetersiz. Türkiye'nin jeopolitik durumu, devletlerle olan ticari ilişkileri, NATO üyesi ve Avrupa Birliği aday ülke olması göz önünde bulundurularak temkinli yaklaşıyorlar. AKP-MHP iktidarı, Türk devletinin imkanlarını ve gücünü kullanarak Kuzey-Doğu Suriye'ye saldırma tehdidini hep gündemde tutuyor. Avrupa devletlerinin kazanımlarımızı garanti altına almak, geliştirilen demokratik ortamın daha da geliştirilmesi için bize destek vermeleri gerektiğini kendilerine belirttik"
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Yorumlar

Dervaz

Erdoğan seçilirse sizi dümdüz edecek Yok eğer hdp kankanız ve dostları seçilirse ülkeyi teorik ülkesini kuracaksınız bu net

Salim

Haber okumaya geldim, reklamların Akit çizgisiyle alakası yok…
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