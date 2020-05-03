Korkuteli’nde cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3’üncü gününde de boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen 31 ilden birisi olan Antalya’nın Korkuteli ilçesinde cadde ve sokaklar 3’üncü gününde ve Ramazan ayının 10’uncu gününde cadde, sokak ve parkların boş olduğu görüldü.

Virüs tedbirleri nedeniyle zorunlu olmadıkça Korkutelililer dışarı çıkmayarak ‘Evde kal’ çağrısına uymaya devam etti. İlçede sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen korona virüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler devam ediyor. Cuma günü gece saat 00.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde de Korkuteli genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle ilçe merkezinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, araç trafiğinin yoğun olduğu 5 ilin geçiş güzergahında bulunan kontrol noktasında sessizlik hakim oldu.

Sessizliğe bürünen ilçe merkezinde, polis ekipleri devriye gezerken, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında ve istisnai durumlarda kalan vatandaşların geçişine izin verildi. Sessizliğe bürünen Korkuteli merkezinde fırınlar, sağlık kuruluşları, tüpçü dükkanları açık kalarak evlere servis hizmeti götürdü. Ayrıca, unlu mamulleri de 3 gün boyunca evlere paket servisi yaptı. Büyükşehir belediyesi temizlik ekipleri de boş sokaklarda temizliklerine devam etti.