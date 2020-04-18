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Aktüel

Korkuteli Müftülüğü, 400 gıda kolisi dağıttı

Korkuteli İlçe Müftülüğü Ve Türkiye Diyanet Vakfı Korkuteli Şubesi Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

2020-04-18 18:36:40 -
Korkuteli Müftülüğü, 400 gıda kolisi dağıttı

Korkuteli İlçe Müftülüğü Ve Türkiye Diyanet Vakfı Korkuteli Şubesi Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek ve Diyanet Vakfı Korkuteli şubesi tarafından 400 gıda kolisi Müftülük ve TDV gönüllüleri tarafından dağıtılmaya başlandı.


Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, “ Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarının giderilmesi, devletimizin ihtiyaç sahiplerine verdiği 1000 liralık yardımın bizzat hak sahiplerine dağıtılması, yine gerek vefa sosyal destek eli gerekse Diyanet Vakfı Korkuteli Şubemiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerini dağıtmak suretiyle bu sıkıntılı dönemde milletimizin hizmetindeyiz. ” dedi.

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