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Gündem Korkutan yangın: Ev küle döndü
Gündem

Korkutan yangın: Ev küle döndü

Çorum'da nedeni halen bilinmeyen yangın nedeniyle bir ev tamamen küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:54:00 -
Korkutan yangın: Ev küle döndü

Çorum'daki olay, İskilip ilçesi, Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Kara’ya ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlere teslim olan evde kimsenin kalmadığı öğrenilirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemize bağlı Beyoğlan Köyünde çıkan yangına ekiplerimizin zamanında ve hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, itfaiye ekiplerimiz 4 araçla müdahale etmiştir. Yangın büyümeden söndürülürken, ekiplerimizin anında müdahalesiyle felaketin eşiğinden dönüldü. Allah beterinden korusun” dedi.

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