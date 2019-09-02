0553 313 94 23

Korkutan uyarı: Sayı 2 milyona ulaşabilir!

İdlib’de Esed’in ardından ABD bombardımanı da başladı. Suriye krizine PKK’ya destek vererek dahil olan Avrupa ise katliamlara sessiz.

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:37
Korkutan uyarı: Sayı 2 milyona ulaşabilir!

Suriye’de şiddetin en yoğun olduğu İdlib bölgesinde, Türkiye’nin yoğun çabaları sonucu ateşkes gerçekleşti. ÖSO bileşeni Vatan Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, Esed ve ortaklarına güvenmediklerini, bundan önce olduğu gibi bu ateşkesin de Beşşar Esed tarafından ihlal edilme riskinin yüksek olduğunu anlattı. Yaşanan bombardımanlar ve doğurduğu sonuçları Yeni Şafak’a değerlendiren İdlib Yerel Meclis Başkanı Ghassan Hamo ise 8 yıldır katliamı izleyen başta Batılı ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun Suriye’de yaşanan facianın ortağı olduğunu ve ateşkesin bozularak rejim- Rusya-İran saldırılarının sürmesi halinde 1 milyon Suriyelinin çok yakında Avrupa kapılarına dayanacağını söyledi.

GÜNDE 700 BOMBA DÜŞTÜ

Hamo, “Suriye’deki katliamlar Rusya ve ABD ortaklığıyla sürüyor. Şimdi de Amerika bombardımana başladı. Halkımız topyekûn göçe zorlanıyor. Katliamlara karşı ayaklanan halkın arasına karışan ajanlar bu göstericileri tahrik ederek sınıra yürütmeye ve Türkiye düşmanlığı ekmeye çalışıyor” dedi. Esed-Rusya-İran ittifakının 26 Nisan’dan bu yana havada ve karadan günlük 60 beldeyi ortalama 700 bomba ve füzeyle vurduğunu kaydeden Hamo, gelişmeleri şu sözlerle özetledi:

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK BAŞARISI

“Son 5 aylık dilimde sivil can kaybımız bini aştı. Rejim ve destekçileri 40’tan fazla yerleşim birimini bombalarla yıkarak ele geçirdi. Esas hedefleri Eriha, Serakib ve Maar’ed Numan’ı almak. Ancak Türkiye’nin yoğun diplomasi trafiği devam eden acımasız katliamı durdurdu. 31 Ağustos sabah saat 06.00 itibariyle ateşkes ilan edildi. Bu ateşkes Türkiye’nin diplomatik ve barış konusundaki ısrarının sonucudur ve başta Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin başarısıdır.”

KAPIDA SAYI 2 MİLYONA ULAŞIR

“Esed rejiminin ateşkesi bozması durumunda halen sınırın sıfır noktasında bekleyen 1 milyon 400 bin sivile 600 bin kişi daha eklenecek. Esed’in İdlib ısrarı Türkiye’ye kaçışı kaçınılmaz kılar. Çünkü gidecek başka bir yerimiz kalmıyor. Türkiye 8 yıldır bize kardeşlik, abilik etti. Ancak yeni bir göç dalgası durumunda en az 1 milyon kişi Avrupa’ya gidecek. Bunu hiçbir güç engelleyemez. İdlib’de yakılarak ölmek yerine denizlerde ya da ormanlık alanlardan Avrupa yollarında şansını deneyecek yüzbinlerce insan var. Birçoğunun Avrupa’da yaşayan yakınları var ve şimdiden çok sayıda mülteci Avrupa’ya göç arayışına girdi.”

Haklı isyanı Muhaberat sabote etti

Dış destekli operasyonlarla sivil halk Türkiye'ye karşı kışkırtılmaya çalışılıyor.
İdlib Yerel Meclis Başkanı Ghassan Hamo, Suriye’yi yakan-yıkan bombaları halkın üzerine ABD, Rusya, İran ve Esed rejiminin attığını hatırlattı; geçtiğimiz günlerde İdliblilerin bu katliamları protesto için sokağa döküldüğünü ancak gösterilerin Esed’e bağlı El-Muhaberat ajanlarınca sabote edildiğini söyledi. Hamo, “Bölgede üslenen istihbarat hücreleri ve El-Muhaberat bu isyanı sabote etmek için harekete geçtiler. Halkı Türkiye aleyhine kışkırtmaya çalışıyorlar. Türk sınırları ve İdlib’de barış amaçlı kurulan üsleri provoke etmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz cuma günü namaz sonrası ayaklanan halkı kışkırtarak Türk askeri noktalarına ve sınıra yönlendiren özel ajanlar vardı. Halen insanlarımıza Türkiye aleyhine sokağa çıkın, sınıra yürüyün çağrıları yapan odaklar var. Türkiye bu konuda acil önlemler almalı” diye konuştu.

YUNANİSTAN PANİKLEDİ

Suriye’de şiddet tırmandıkça göç hareketleri de zirve yaptı. Sınırı geçen Suriyelilerin bir bölümü Avrupa’ya yöneldi. Atina, önceki gün 24 saatte Türkiye’den Yunan adalarına 13 botla 643 kişinin geçiş yaptığını iddia ederek alarm durumuna geçti. Sığınmacıların çoğunlukla Midilli ve Kos (İstanköy) adalarına geçtikleri öğrenildi. Yunan basınındaki haberlerde bu sayının mutabakattan bu yana ‘bir günde yaşanan en yüksek geçiş’ olduğu kaydedildi. Yunan makamları, gelişmeleri Avrupa Birliği’ne de rapor etti. Yunan basını Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i ‘acilen’ Dışişleri Bakanlığına çağırarak mülteci akışıyla ilgili nota verdiğini iddia etti. Yunanistan Dışişleri ve Savunma Konseyi ise göçmen sorununu ele almak için acil toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada iltica talebi reddedilen göçmenlerin Türkiye’ye iadelerinin hızlandırılması kararlaştırıldı. Yunanistan’ın Ege adalarındaki kamplarda bulunan sığınmacı sayısının yaklaşık 25 bini aştığı biliniyor.

YENİŞAFAK

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 08:37
  1. suriye
  2. idlib
  3. esed
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’un Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu
    1. İstanbul’un Ağustos ayı zam şampiyonu..
    2. Kaldırımda bulunan kurusıkı tabanca..
    3. Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe -..
    4. Ekmeğini ateşten çıkarıyor
    5. Gençlerbirliği puanla tanışamadı
    6. (Özel) İstanbul’da motosikletlinin..
    7. 26. Uluslararası Aspendos Opera ve..
    8. İran'dan nükleer çıkışı: Daha güçlü..
    9. Doğu Karadeniz’de sağanak yağış..
    10. Iğdır’da “Kerbela’dan bir esinti”..
    11. Altın fiyatları piyasaya nasıl başladı?
    12. Hafızayı güçlendirici besinler neler?
    13. Japonya Başbakanı Şinzo Abe: Putin'le..
    14. Rektör Çomaklı, Araştırma..
    15. Tırtıllar yüzünden az kala canından..
    16. Lastik yakarken yangın çıkardılar
    17. Tekirdağ’da görünmez kaza: Otobüs ile..
    18. Pakistan'tan Hindistan'a "etnik..
    19. Anadolu tarihine ışık tutacak yeni..
    20. Emekliler Ocak 2020’de ne kadar zam..
    21. Trabzon’da fuhuş operasyonu
    22. ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye..
    23. Amerika B-2'leri bölgeye..
    24. Uluslararası Altın Kemer Karakucak..
    25. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    26. Bursa'da kayıplara karışan 13..
    27. Dün örtülülere saldıranlar bugün..
    28. İran'dan nükleer açıklaması: Üçüncü..
    29. (Özel) Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney: “Her..
    30. Kızıldağ Yaylasına kış sezonunda da..
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    İBB'den bir zam daha!
    İBB'den bir zam daha!
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var