Korkutan uyarı: Ölüm riski daha yüksek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, aynı anda hem grip hem koronavirüse yakalanmanın ölüm riskini iki katına çıkardığını açıkladı.

Çalışma kapsamında Ocak-Nisan ayları arasında hastanelerden toplanan veriler incelendi. Verilere göre, sadece koronavirüs hastalarında ölüm oranının yüzde 23; aynı anda gribe yakalanan koronavirüs hastalarında ölüm oranının ise yüzde 43 olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Prof. Yvonne Doyle, özellikle ağır grip vakalarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyledi. Doyle, "İnsanlar hala gribin soğuk algınlığı gibi olduğunu düşünüyor. Öyle değil" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, aynı anda hem grip hem de koronavirüse yakalanmanın ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.