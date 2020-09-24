  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Korkutan uyarı: Ölüm riski daha yüksek
Dünya

Korkutan uyarı: Ölüm riski daha yüksek

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin İngiltere'den korkutan bir açıklama geldi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, aynı anda hem grip hem koronavirüse yakalananlarda koronavirüs kaynaklı ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 04:25:00 -
Korkutan uyarı: Ölüm riski daha yüksek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, aynı anda hem grip hem koronavirüse yakalanmanın ölüm riskini iki katına çıkardığını açıkladı.

Çalışma kapsamında Ocak-Nisan ayları arasında hastanelerden toplanan veriler incelendi. Verilere göre, sadece koronavirüs hastalarında ölüm oranının yüzde 23; aynı anda gribe yakalanan koronavirüs hastalarında ölüm oranının ise yüzde 43 olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Prof. Yvonne Doyle, özellikle ağır grip vakalarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyledi. Doyle, "İnsanlar hala gribin soğuk algınlığı gibi olduğunu düşünüyor. Öyle değil" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, aynı anda hem grip hem de koronavirüse yakalanmanın ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu
Gündem

Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu

2012’de Binbaşı Ercan Kurt’u mayınlı tuzakla şehit eden terörist Şefik Körman, Amanoslar’da öldürüldü. Terörist Körman 2014’te kaçırdığı 2 a..
AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor
Gündem

AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor

AK Parti büyük bir revizyona gidiyor. İl ve ilçe kongrelerini düzenleyen AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yenileni..
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: Türkiye karşıtı 6 ülke birleşti!
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: Türkiye karşıtı 6 ülke birleşti!

6 ülkenin bulunduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla resmiyet kazandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı