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Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, Cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yeryüzüne ineceğini söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:39
Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak

Tuzla'da meydana gelen yangın ve patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, "Yangının nereden çıktığı ve yanan maddenin ne olduğu son derece önemli. Yanan kimyasal, zaten endüstri bölgesinde kimya içerikli bir fabrika olduğunu anlıyoruz. Yangından çıkan bu parçacıklar, gazlar insan sağlığına son derece zararlı. Bu tür yangınlarda asla 'duman altı' dediğimiz yani yangından çıkan dumanların olduğu bölgede insanların öncelikle pencerelerini kapatmaları, mümkünse o bölgeyi terk etmeleri gerekiyor" dedi.

 

"Başta solunum sistemi olmak üzere, kalp damar, beyne zarar veriyor"

Toros, "Yangının çok büyük olması sebebiyle çok fazla parçacık atmosfere salınıyor. Bu soluduğumuz parçacıklar, bizim solum sistemimizle vücudumuza rahat bir şekilde girerek, başta solunum sistemi olmak üzere, kalp damar, beyne kadar varan hastalıklara sebep olabiliyor. Son derece önemli ve mümkün mertebe bu tür yangın olan bölgelerden uzak durmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Cuma günkü yağışa dikkat!

Hüseyin Toros, "Batılı bir rüzgar hakim, İzmit bölgesi ve daha sonra da ormanlık bölgeler üzerinde hareket ediyor çıkan duman. Bölgede Cuma günü yağış bekleniyor. Atmosferde asılı kalan parçacıklar yağışla beraber o bölgelerde yer yüzüne düşecekler. Cuma günü yağan yağmurda o bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamak son derece önemli. Atmosferdeki kalıntılar insan sağlığı için zararlı olabilir" diye konuştu.

Valilik uyardı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

İşte Valilikten yapılan açıklama:

"Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul’da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti.

Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı"

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:39
  1. İstanbul Valiliği
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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