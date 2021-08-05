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Korona Virüs Korkutan koronavirüs araştırması: Daha bulaşıcı bir şekilde geri dönebilir
Korona Virüs

Korkutan koronavirüs araştırması: Daha bulaşıcı bir şekilde geri dönebilir

ABD’de yapılan bir araştırmanın ilk bulgularına göre, yaban geyiklerinin yüzde 40’ında koronavirüse rastlandı. Uzmanlar virüsün güçlenerek dönmesinden endişe ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:25:00 -
Korkutan koronavirüs araştırması: Daha bulaşıcı bir şekilde geri dönebilir

ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda, yaban geyiklerinin yüzde 40'ının yeni tip koronavirüse yakalandığını gösterdi. Tüm beyaz kuyruklu geyiklerin yüzde 40'ında SARS-CoV-2 için nötralize edici antikorlar bulundu.

Michigan eyaletinde serbest dolaşan geyiklerin yüzde 67'si kanlarında koronavirüs için bağışıklık emareleri gösterdi.

Bu, vahşi hayvanlarda SARS-CoV-2'ye yaygın şekilde maruz kalındığına dair ilk kanıt oldu.

Daha bulaşıcı bir şekilde insanlara geri dönebilir

ScienceAlert'te yer alan habere, çalışmanın doğrulanması beklenirken, ilk bulgular endişe yarattı. Geyiklerin hiçbiri olumsuz sağlık etkileri göstermese de, kanlarındaki spesifik antikorların varlığı, yakın zamanda virüsle savaştıklarını gösteriyor.

Bilim insanları, bu patojeni sessizce barındırarak ve yayarak, geyik popülasyonlarının SARS-CoV-2'nin yeni suşlara adapte olmasına ve evrimleşmesine izin vermesinden endişe ediyor.

Geyiklerin yolu, beslenme, avlanma veya insan atık sularıyla sık sık insanlarla kesişiyor

ABD'deki ak kuyruklu geyiklerin yolu, koruma çalışması, beslenme, avlanma veya insan atık suları nedeniyle insanlarla çok fazla kesişiyor, bu da bir virüsün karşılıklı yayılması için yol sağlıyor. Bu türün coğrafi dağılımı Kuzey Amerika'nın çoğunu kapsıyor ve bu hayvanlar özellikle doğu ABD'de bulunan kentsel nüfus merkezlerinin yakınında bulunuyor.

 

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