  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mafya denen namussuz güruh ayvayı yedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Yerlikaya'ya: 'Arkana bakma, sonuna kadar git'

Çinlilerin Avrupa macerası! Avrupa Birliği duyurusu: Çinli araçlara karşı resmi soruşturma başlattı!Kara listeye eklediler!

Korku dağları sardı! Teröristbaşı Mazlum'dan saldırı açıklaması

CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!

Nükleer Güç Santrali’nde fabrika atık boşaltma işleminde, İkinci dönem! İlişkin dikkat çekici açıklamalar

ABD basınından savunma sanayii itirafı: Türkiye bir dönem buzdolabı ve televizyon üretip övünüyordu

Pakistan'ın Afgan mülteci kararı gündem oldu!

Trakya'dan fabrika ve arsa toplayan Çinlilerden Türkiye'ye flaş teklif: Verin biz yapalım

Bakan Yumaklı açıkladı! Türkşeker'in şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Gören dönüp bir daha bakıyor! Bayraktar Kızılelma’yı hiç böyle görmediniz
Sağlık Korkutan istatistik! Bebeklerin yüzde 10'u premature doğuyor
Sağlık

Korkutan istatistik! Bebeklerin yüzde 10'u premature doğuyor

Yeniakit Publisher
2023-10-06 07:14:00 -
Korkutan istatistik! Bebeklerin yüzde 10'u premature doğuyor

Dünya genelinde 2020'de tahminen 13,4 milyon bebeğin prematüre doğduğu ve bunun da tüm canlı doğumların yaklaşık 10'da 1'ine tekabül ettiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan yazarlar tarafından erken doğumlara ilişkin bir araştırma yayımlandı.

Raporda, "2020'de tahminen 13,4 milyon bebek erken doğdu (gebeliğin 37 tam haftasından önce). Bu da tüm canlı doğumların yaklaşık 10'da 1'ine tekabül geliyor." ifadeleri yer aldı.

Erken doğumun, çocukların ilk yaşlarındaki ölümlerin önde gelen nedeni olduğu belirten raporda, çocukluk döneminde hayatta kalma oranını artırmak için prematüre bebek bakımının güçlendirilmesine acil ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Erken doğanların yetişkinlik döneminde ciddi hastalıklar, engellilik, gelişimsel gecikmelerin yanı sıra diyabet ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığının da yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, "Son on yılda dünyanın hiçbir bölgesinde erken doğum oranlarında önemli bir azalma olmadı. 2010 ile 2020 yılları arasında erken doğumlardaki yıllık küresel azalma oranı sadece yüz 0,14 oranındaydı." ifadeleri yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksek gelirli ülkelerde de prematüre doğumlar görülüyor

2010-2020 yılları arasındaki erken doğumlara ilişkin yayımlanan tahminler ile eğilimlerinin ülkeler ile bölgeler arasında büyük eşitsizlikleri ortaya koyduğu belirtilen raporda, "2020'de erken doğumların yaklaşık yüzde 65'i Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da meydana geldi. Burada bebeklerin yüzde 13'ünden fazlası erken doğdu." ifadelerine yer verildi.

Raporda, erken doğumun sadece düşük ve orta gelirli ülkelerde görülen sorun olmadığı ve bu durumun dünyanın her yerindeki aileleri etkilediği anlatıldı.

Yunanistan'da yüzde 11,6 ve ABD'de yüzde 10 oranında erken doğum yaşanırken, bu istatistikler bazı yüksek gelirli ülkelerde yüzde 10 veya daha yüksek oranlarda görüldü.

Kötü anne sağlığı ve yetersiz beslenme de yüksek erken doğum oranlarına katkıda bulunuyor.

"Erken doğan bebeklerin özel bakım ve ilgiye ihtiyaçları var"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Direktörü Anshu Banerjee, "Erken doğan bebekler, özellikle yaşamı tehdit eden sağlık komplikasyonlarına karşı savunmasızdır, özel bakım ve ilgiye de ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Erken doğumlarla ilgili rakamların, prematüre bebekleri ve ailelerini desteklemek için mevcut hizmetlere acil yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurgulayan Banerjee, özellikle hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında kaliteli sağlık hizmetlerine erişime odaklanılması gerektiğine işaret etti.

Bebek bekleyenler dikkat! Bu hata otizme sebep olabilir
Bebek bekleyenler dikkat! Bu hata otizme sebep olabilir

Sağlık

Bebek bekleyenler dikkat! Bu hata otizme sebep olabilir

Tam 46 yıldır bu bebekleri hazırlıyor
Tam 46 yıldır bu bebekleri hazırlıyor

Yaşam

Tam 46 yıldır bu bebekleri hazırlıyor

Hem anne hem bebek için mucize: Anne Sütü
Hem anne hem bebek için mucize: Anne Sütü

Sağlık

Hem anne hem bebek için mucize: Anne Sütü

RTÜK uyurken Esra Erol'da ahlaksızlık zirveye vurdu! Farklı babalardan ikiz bebek iddiası...
RTÜK uyurken Esra Erol'da ahlaksızlık zirveye vurdu! Farklı babalardan ikiz bebek iddiası...

Medya

RTÜK uyurken Esra Erol'da ahlaksızlık zirveye vurdu! Farklı babalardan ikiz bebek iddiası...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23