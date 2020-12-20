Korkutan iddia: Koronavirüsle 12 adımda yeni dünya düzeni kurmayı hedefliyorlar

Bazı sosyal medya hesapları tarafından yapılan dissidentsignposts.org adlı sitenin kaynak gösterildiği paylaşımlarda, küresel güçlerin Totalier 'Yeni Dünya Düzeni' oluşturmak için 12 basamaklı bir plan yaptıkları öne sürüldü. Buna göre şu anda dünya genelinde planın 7. aşaması devrede.

7. Aşama

İçinde bulunduğumuz dönemde koronavirüsün 'biyolojik ajan' olması şüphesi nedeniyle vatandaşların aşılara yönelik mesafeli duruşunu kırmak için 'bağışıklık sertifikası' ya da 'aşı pasaportu' gibi isimler altında geliştirilecek bir belgenin kullanıma sokulması tartışılıyor. Yapılan paylaşıma göre ise içinde bulunduğumuz durum planın 7. aşaması olarak gözleniyor.