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Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın sonrasında İstanbul ve Kocaeli AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri tarafından dün ve bugün gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:48
Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama!

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün 11.40 sıralarında Tuzla'daki bir fabrikada yangın meydana geldiği ihbarının alındığı belirtildi.
Açıklamada, ihbar üzerine itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerine ivedilikle sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarının 53 araç ve 147 personelle yürütüldüğü aktarıldı.

Yangının 18.15 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olağan dışı bir veri alınmadı

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi'nde olağan dışı bir veri alınmadığının bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve akademisyenler katılım sağlamıştır.

Toplantı sonucunda, olayla ilgili halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir."

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:48
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Tuzla
  4. yangın
  5. AFAD

YORUM YAZ

  • ya şehadetya şehadet3 dk önce
    olağan dışı bir şey algılanmadı mı !!!yalan söyleyenlerin, milletten gizleyenlerin, nefesleri kesilsin mi...kesilsin...doğruyu öğrenmek için, bölge sağlık kurumlarına yapılan solunum yolu rahatsızlık şikayet artışlarını takip edenlere sorun...

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