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Dünya Korkutan görüntü! Yanardağ böyle patladı
Dünya

Korkutan görüntü! Yanardağ böyle patladı

Japonya'daki Aso Yanardağı'nda meydana gelen patlama kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:58:00 -

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, yanardağın 1 nolu "Nakadake" kraterinde yerel saatle 11.43'te patlama oldu.

Patlamanın ardından kraterin üstünden 3,5 kilometre yükseğe sıçrayan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.

Güneybatıdaki Kyuşu bölgesinde bulunan Kumamoto'da yer alan Aso, ülkenin en büyük aktif yanardağı olarak biliniyor.

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