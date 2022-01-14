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Sağlık Korkutan durum: Çocuk felci virüsü yayılıyor!
Sağlık

Korkutan durum: Çocuk felci virüsü yayılıyor!

Yapılan açıklamaya göre, Nijerya'nın 27 eyaletinde çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı. Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, şu ana kadar 395 kişide virüsün tespit edildiğini kaydetti. Durumun ciddiyetinin altını çizen uzmanlar, aşı kampanyasını başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:38:00 -
Korkutan durum: Çocuk felci virüsü yayılıyor!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çocuk felci virüsünün (poliovirüs) yeniden tespit edildiği bildirildi.

27 eyalette tespit edildi

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 27 eyalette poliovirüs tespit edildiğini belirtti.

Aşı kampanyası başlatıldı

Shuaib, şu ana kadar 395 kişide virüsün tespit edildiğini kaydetti. Bu durumun ülke için endişe verici olduğuna işaret eden Shuaib, ülke genelinde virüse karşı aşı kampanyası başlatıldığını aktardı.

Afrika'da Nijerya'dan başka Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti. (AA)

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