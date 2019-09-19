Korkutan deprem! Van beşik gibi sallandı Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) yapılan açıklamada, bugün saat 14.09 sıralarında Tuşba ilçesinin Yemlice Mahallesi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

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