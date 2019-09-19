Korkutan deprem! Van beşik gibi sallandı
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.19 Eylül 2019 Perşembe 14:47
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) yapılan açıklamada, bugün saat 14.09 sıralarında Tuşba ilçesinin Yemlice Mahallesi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.
YORUM YAZ