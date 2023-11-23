Korkutan deprem güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Battalgazi'de 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında da binanın ağır hasar aldığı Malatya'da, deprem korkusuyla evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlara geçti. Kentte yaşanan panik nedeniyle araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Vatandaşların sokaklarda ve araçlarda bekleyişi sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde çok şükür herhangi bir can ve hasar kaybımız yok, tekraren etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da da kısa süreli panik yaşandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Malatya'da meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup bu konuda intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun…"

Deprem anı güvenlik kameralarında

Öte yandan, deprem anı Fuzuli Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, iş yerindekilerin "Sallanıyoruz." diyerek dışarı çıkması yer aldı.

Görüntülerde deprem nedeniyle dışarı çıkan başka kişilerin de olduğu görüldü.

Başka bir görüntüde ise depremin ardından iş yerindekilerin dışarı kaçması yer alıyor. İş yerinin dış kamera görüntüsünde de ambulansın bir apartmana gelmesi görülüyor.