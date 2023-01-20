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Medya Korkutan Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan açıklama
Medya

Korkutan Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan açıklama

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, yeniakit.com.tr'nin "Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım" başlıklı haberi sonrası açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 08:01:00 - 2023-01-20 08:05:33
Korkutan Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan açıklama

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'ında Derviş Hüseyin karakteri ile boy gösteren yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, hayranlarını korkutan fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Naif tavırları ile insanların takdirini toplayan Yenişehirlioğlu; yeniakit.com.tr'nin "Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım" başlıklı haberini alıntıladığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Efendim sadece şakaydı endişelenmeyin." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım
Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım

Medya

Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım

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