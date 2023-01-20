Korkutan Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan açıklama
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, yeniakit.com.tr'nin "Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım" başlıklı haberi sonrası açıklama yaptı.
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'ında Derviş Hüseyin karakteri ile boy gösteren yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, hayranlarını korkutan fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.
Naif tavırları ile insanların takdirini toplayan Yenişehirlioğlu; yeniakit.com.tr'nin "Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım" başlıklı haberini alıntıladığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Efendim sadece şakaydı endişelenmeyin." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: