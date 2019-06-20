0553 313 94 23

Korkutan açıklama! “En kötü senaryolar gerçek oluyor”

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği uzmanı Prof. Dr. Murat Türkeş son dönemdeki sel baskınlarını değerlendirerek, “İklim değişikliğine karşı dünya genelinde ortak çalışma gerekiyor” dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:42
Korkutan açıklama! “En kötü senaryolar gerçek oluyor”

Son dönemlerdeki sel baskınlarını Boğaziçi Üniversitesiİklim Değişikliği uzmanı Prof. Dr. Murat Türkeş değerlendirdi.

Prof. Dr. Murat Türkeş: “Uzun süreli veriler bazı bölgelerde şiddetli yağışlara, bazı yerlerde de kuraklaşmaya neden oluyor. Bunlar öngörülen bir durum ama en kötü senaryolar gerçek oluyor.  Atmosferdeki fosil yakıt kökenli sera gazının artışı, bitki örtüsünün tahribatının azaltılması ve kentleşme dünya genelinde iklim değişikliği yaşatıyor. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusu. Bir yandan kar ve kış azalıyor, yazın şiddetli yağmurlar artıyor. Diğer yandan başka bir bölgede kuraklık, hortum çoğalıyor. Mevsimsel kaymalar dikkat çekici bir sonuç. İklim değişikliğine karşı dünya genelinde ortak çalışma gerekiyor. Ama yerel anlamda bu tehlikeyi ciddiye alıp tedbirli olmalıyız.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 08:42
  1. Prof. Dr. Murat Türkeş
  2. Boğaziçi Üniversitesi
  3. İklim Değişikliği uzmanı Prof. Dr. Murat Türkeş
  4. iklim değişikliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADÜ’nün ‘Engelleme - Kolaylaştır’ uygulamasına üçüncülük ödülü
    1. ADÜ’nün ‘Engelleme - Kolaylaştır’..
    2. (Özel) Beyoğlu’ndaki trafik..
    3. Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta..
    4. "Okul Gıdası" logosunun kullanım..
    5. (Özel) Mevsimlik işçilerin yürek..
    6. HPV ile oluşan kanser, aşı ile..
    7. Ölen gencin boğazındaki kesikler..
    8. Zonguldak’ta yollar sular altında kaldı
    9. Di Placido transferinde detaylar belli..
    10. Genelkurmay çatı davasında önemli..
    11. Belediye alımları son dakika ne zaman?..
    12. Ceseria Evora’nın eserleri Bursa’da..
    13. İzmir’de kontrolden çıkan otomobil..
    14. Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses..
    15. Atletikspor son maçına çıkacak
    16. U13 Liginde final belli oldu
    17. Spor Toto BAL’a katılım son başvuru..
    18. Kick Boks şampiyonasında 28 sporcu..
    19. Yurtta hava durumu
    20. Kayserispor alt yapı seçmeleri devam..
    21. Korkutan açıklama! “En kötü senaryolar..
    22. Şehitler Anıtı Çeşmesi Nallıhan’da..
    23. Sincan’da koku isyanı
    24. Danıştay personel alacak!
    25. Kara yollarında durum
    26. Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes'..
    27. Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak
    28. Kiralık araçla akü hırsızlığı yaptılar
    29. Başkan Özcan’dan çocuklara bisikletli..
    30. İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü!
    Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı
    Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır