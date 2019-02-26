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Korkutan açıklama: 9 büyüklüğünde deprem olacak

Ekvador'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremi tahmin eden Frank Hoogerbeets, 9 şiddetinde deprem olacağını açıkladı.

26 Şubat 2019 Salı 17:01
Korkutan açıklama: 9 büyüklüğünde deprem olacak

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega bir deprem olacağını öne süren Hoogerbeets bugün 9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geleceğini iddia etti.

Frank Hoogerbeets tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9,5 ve Alaska'da yaşanan 9,2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yaptı.

Hoogerbeets'e göre iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartlar birebir benzerlik gösteriyor.

Hoogerbeets gök cisimlerinin yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın tektonik hareketleri üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Benzer gök hareketlerinin meydana geldiğini söyledi

Hoogerbeets'e göre Ay ile aynı düzleme gelecek olan Mars, Merkür, Güneş ve Jüpiter ile hizalanacak.

Hoogerbeets, 1960 ve 1964 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki iki depremde de benzer gök hareketlerinin meydana geldiğini söylüyor.

Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürmüştü.

Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekilmişti.

Ekvador depremini bilmişti

Bu açıklamaların ardından 22 Şubat'ta Ekvador'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Deprem tüm gözlerin Hollandalı deprem araştırmacısının tahminlerine çevirmişti.

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbeets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor.

Hoogerbets, üç yıldır yoğum gözlemler yaptığını ve gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:01
  1. Şili
  2. Hollanda
  3. Jüpiter
  4. Frank Hoogerbeets

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  • Kul AhmetKul Ahmet1 sa önce
    tamam bi tane attın tuttu şımarma hemen :))

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