Korkutan açıklama: 2022'ye kadar normal hayata geçilemeyebilir

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nde görevli bilim insanı Soumya Swaminathan'dan korkutan bir açıklama geldi. Swaminathan, 2022 yılına kadar normal hayata dönülemeyebileceğini söyledi.

Düzenlenen bir sanal etkinlikte konuşan Swaminathan, pandeminin sonlanması için koronavirüs aşısının tek başına yeterli olmayabileceğini, aynı zamanda bu aşının sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti. Dünyaca ünlü bilim insanı, pandemi sürecinin kontrol altına alınabilmesi için dünya nüfusunun yüzde 60 ila yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini ve insanların virüse karşı bağışıklık kazanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Swaminathan, insanların maske kullanımı, el temizliği ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.