KORKUT, SUNGUR, SİPER... İşte Yerli ve milli savunucularımız ve özellikleri!

Ukrayna ve Rusya savaşında hava savunma sistemlerinin önemi ile İsrail’in İran, Hamas ve Lübnan’dan gelen füze ve İHA’ları “Demir Kubbe” ile durmaması dünyanın dikkatini çekti. Devletler gelişen havacılık savunma ve havacılık sanayisine karşın hava savunma sistemlerini güçlendirmek istiyor. Türkiye’nin çevresinde bulunan bölgesel savaşlar ve komşu ülkelerle sorunu hava savunma ihtiyacını arttırıyor. Peki Türkiye’de yerli üretim hava savunma sistemi var mı? Hava savunma sistemleri Demir Kubbeden iyi mi? İşte Türkiye’nin hava savunma sistemleri…

KORKUT

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma kabiliyetinin arttırılması amacıyla yerli imkanlarla amfibik özellikli FNSS ZMA-30 platformu üzerine geliştirilmiş, 35mm’lik ATOM Akıllı Parçacıklı Mühimmatını da kullanabilen, 4 kilometre menzile sahip Kundağı Motorlu Çok Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemidir.

SUNGUR

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak, hava savunma füze sistemdir. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.



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HİSAR A+

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin (sabit/döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzeler) alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

HİSAR O+

HİSAR Füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile savaş uçaklarına, taarruz helikopterlerine, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan hava savunma füzeleridir. HİSAR füzeleri aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına ve değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

SİPER

ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE iş birliğiyle Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen SİPER sisteminde, 100+ kilometre menzile sahip ÜRÜN-1 Füzesi kullanılıyor. Gelecek yıl ÜRÜN-1 Füzesi ile envantere girecek sistem, ilerleyen dönemde 150+ kilometre menzilli ÜRÜN-2 Füzesi başta olmak üzere farklı ‘önleyicilerle’ teçhiz edilecek. SİPER teslimatlarına, 2024 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik olarak başlanılacak.

GÜRZ

GÜRZ, zırhlı 8×8 lastik tekerlekli bir platformda yer alıyor. ve Bu özelliği sayesinde, saha koşullarında esnek bir savunma sağlayabilir ve stratejik alanlarda hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir. Sistem, özellikle düşük irtifa hava hedeflerine karşı etkili bir savunma sağlar. Bu hedefler arasında uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA’lar) ve seyir füzeleri bulunur. Sistem, yüksek hassasiyetle hedefleri tespit ve takip edebilme yeteneklerine sahiptir.

GÖKSUR

GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 360 derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mermi, Çoklu Hedef Önleme Kabiliyeti, Müstakilen ve/veya Platforma Entegre Çalışabilme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm ve Yüksek Tek Atım Önleme Olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

GÖKDEMİR

ASELSAN firması tarafından geliştirilen GÖKDEMİR Fırlatma Sisteminde, GÖKDOĞAN füzesinin hava savunma ihtiyacına göre güncellenmiş bir türevi kullanılmaktadır. TÜBİTAK SAGE öncülüğünde geliştirilmekte olan GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin, kara konuşlu hava savunma sistemlerde kullanılabilmesi amaçlanmıştır. Böylece, GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi ile etkili bir nokta hava savunma sistemi ortaya çıkartılmıştır.

GÖK KUBBE

Gök Kubbe sistemin çalışma mantığı çok alçak mesafeden maksimum menzile kadar havadan gelebilecek saldırıları önlemek. Hava savunma döngüsünde radarlar, komuta kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, atıcı platformlar gibi birçok büyük sistem birlikte çalışır. Aselsan’ın her bir alan için özelleşmiş sistemleri bulunuyor.