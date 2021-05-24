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Biyografi Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nereli? Korkut Eken şimdi ne yapıyor?
Biyografi

Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nereli? Korkut Eken şimdi ne yapıyor?

Korkut Eken kimdir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atila Peker, Muğla’da gözaltına alındı. Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Atilla Peker’in gözaltına alınmasından sonra firari Sedat Peker, “Korkut Eken’i neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Peki Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nerelidir? Korkut Eken kaç yaşında? Korkut Eken ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:10:00 - 2021-05-24 11:13:25
Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nereli? Korkut Eken şimdi ne yapıyor?

Korkut Eken kimdir? Korkut Eken, 1945 yılında Ankara'da doğdu. 1963 yılında baba mesleği olan subaylığa ilk adımı Kara Harp Okulu'na girerek attı. Hava İndirme Tugayı'nda görevliyken 20 Temmuz 1974'de paraşütçü birlikler ile Kıbrıs'ta ilk görev yapan askerlerimiz arasında yeraldı.

1978 yılında çok üstün eğitimli subay ve astsubaylardan oluşan Özel Harp Dairesi, özel birlik komutanlığına atandı. 1984 Eruh baskınıyla başlayan PKK terör örgütüyle mücadelede, birliğiyle birlikte Siirt ve Sason bölgelerinde görevlendirildi. 1986 yılına kadar devam eden bu görevinde sayısız sıcak çatışmaya girdi.

korkut eken kimdir

Yaptığı çalışmalardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in en önemli madalyası olan Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile Başarı Madalyası ve birçok takdirname aldı. 1981 yılından 1986 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Timleri'nin teşkili, teçhizi ve eğitiminde görev aldı.

Kendi isteğiyle 1987 yılında Yarbay rütbesindeyken emekliye ayrıldı ve hemen MİT'de Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.  1988 yılında MİT'den emekliye ayrıldı. Samsun Terme nüfusuna kayıtlı Korkut Eken evli ve 3 çocuk babası.

Korkut Eken yargılanıyor mu?

İstinaf mahkemesi, aralarında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken’in olduğu 19 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2019’da görülen duruşmada, Mehmet Ağar,  dönemin Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT yöneticisi/emekli Albay Korkut Eken, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve özel harekât polislerinin aralarında olduğu 19 sanıkla ilgili davada “beraat” kararı vermişti. Sanıklar, “Suç işlemek amacı kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak kasten öldürme” ile suçlanıyordu.

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