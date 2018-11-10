Korkusunun sebebi gizli parazit olabilir



Parazitler bağırsaklarda yaşayan davetsiz misafirler.. Genellikle gözle görülmeyen yumurtalarının ağız yolu ile alınması sonucu bağırsaklarda yerleşerek yaşamaya başlar ve hastalığa yol açar.

Bunlar gözle görülmeyen amip, giardiya gibi tek hücreli canlılar ya da kıl kurdu, bağırsak solucanları, kancalı solucanlar, şeritler olabilir.

Bazen zarar vermeden bağırsaklarda yaşarlar, bazen de zarar vererek hastalık yaparlar. Her yaşta çocuk ve erişkinlerde görülebilen parazit hastalıkları çocuklarda daha ağır seyreder hatta gelişimlerini engelleyebilir.



Geceleri korkma ve uykusuzluk

Bağırsak parazitleri hiç bulgu vermeyebileceği gibi bağırsaktaki parazit miktarına ve çocuğun direncine göre bulgular değişir.

Kıl kurdu olan çocuklarda en fazla görülen yakınma makatta kaşıntıdır. Gece kıl kurtlarının makat etrafına yumurtalarını bırakmasından kaynaklanır.

Uykusuzluk, gece korkuları, diş gıcırdatma, gece işemeleri olabilir.

Bağırsak solucanı varsa karın ağrısı, karında gerginlik yapabilir. Eğer çok fazla miktarda ise bağırsak tıkanmasına sebep olabilir.

Çengelli solucan ise karın ağrısı, iştahsızlık, hazımsızlık, doygunluk, ishal ve kansızlık yapabilir.

Amipli ishallerde kaka kanlı, sümüksüdür. Karın ağrısı olur.



Giardiya ise yağlı, kokulu ishallere yol açar.

Alınabilecek önlemler

Bebekler için mama hazırlanırken eller yıkanmalı ve temiz olduğundan emin olunan sular dahi kaynatılarak kullanılmalıdır.

Daha büyük çocuklarda el temizliğine dikkat edilmediği durumlarda özellikle kreş ve okul gibi kalabalık ortamlarda parazit kolaylıkla bulaşır.

Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra eve geldiğinde ellerin yıkanması alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Parazit yumurtaları tırnak aralarında bulunabildiğinden tırnaklar düzenli kesilmelidir.

İçilen suların temiz olduğundan emin olunmalıdır.

Çiğ yenilen sebze ve meyveler bol suda bir iyice yıkanmalıdır.

ET VE ET ÜRÜNLERİ

Bağırsak şeritleri çiğ ve az pişmiş etin yenmesi ile bulaştığından veteriner kontrolünde kesilmiş etler iyi pişirilerek kullanılmalıdır. Sucuk, salam, sosise özellikle dikkat! Çiğ salamı kahvaltıda çocukların önüne koymak, onun hastalanmasına hizmet etmektir. Bu olur şey değildir!

ÇAMAŞIRLAR YUVADIR

Kıl kurdunun yumurtaları iç çamaşırları ve yatak çarşaflarda bulunabildiğinden çamaşırlar yüksek ısıda yıkanmalı ve ütülenmelidir. Yine kıl kurtlarının yumurtaları ile bulaşmış örtülerin silkelenmesi ile havaya saçılan yumurtaların solunum yoluyla alınması ile de bulaşma olduğundan, kreş gibi kalabalık ortamlarda odalar iyi havalandırılmalıdır.

Kreşlerde, okullarda kapı kolları, yemek yenilen ortamlar ve ortak kullanılan oyuncaklar sık sık temizlenmelidir.

Ayakkabısız gezme çocuğum

Çengelli solucanlara özellikle Karadeniz bölgesinde rastlanmaktadır. Çıplak ayakla çamurda dolaşıldığında larvalar deri yolu ile vücuda girebildiğinden mutlaka ayakkabı giyilmelidir.

Sular düzenli dezenfekte edilmediği durumlarda giardiya salgınları ortaya çıkabilir.

Suların rutin klorlanması giardiya kistlerini öldürmeyebilir. Yüzey sularının kullanıldığı bölgelerde klorlama yanında çöktürme ve süzme işlemlerinin de yapılması gerekir.