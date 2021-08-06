Korkunun sonucu bu oldu! İşte 'Zillet'in cumhurbaşkanı ve başbakan adayları

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti ile CHP'nin 2023 seçim stratejisine ilişkin Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi değerlendirmelerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Akşener başbakan adayı" başlıklı yazısında Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, seçilmesi halinde de sistem değişikliğinden hareketle İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başbakan adayı olabileceğini dile getirdi.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı’nda hesaplar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı hesabı üzerine yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması ve başkanlık sisteminden, parlamenter sisteme dönüşüme öncülük etmesi isteniyor. 'CHP liderinin Türkiye’yi yönetmeye talip olması gerekir' yorumu yapılıyor. İkinci en yüksek oya sahip partinin genel başkanı olarak Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’dan sonra ikinci tura kalacak aday olacağına kesin gözle bakılıyor.

Millet İttifakı bir de takvim belirlemiş. Kılıçdaroğlu seçilirse Anayasa’yı değiştirip 2 yıl içinde parlamenter sisteme göre seçimlere gidilmesi planlanıyor. Bu durumda başbakan adayının Meral Akşener olacağı ifade ediliyor. Millet İttifakı’nın 2023 stratejisinin özü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, başbakan adayı Meral Akşener denilebilir."