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Dünya Korkunç tablo: Meksika'da 85 binden fazla kişi kayboldu
Dünya

Korkunç tablo: Meksika'da 85 binden fazla kişi kayboldu

Meksika’da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın başlamasından itibaren 85 binin üzerinde kişinin ortadan kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:40:00 -
Korkunç tablo: Meksika'da 85 binden fazla kişi kayboldu

Meksika Dışişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları ve Çok Taraflı İlişkiler Departmanından Alejandro Encinas, yaptığı açıklamada, şu ana kadar en fazla sayıda cesedin Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato ve Sonora eyaletlerinde bulunduğunu belirtti.

Gizli mezarlar bulunuyor

2006’nın başından 7 Nisan'a kadarki süreci konu alan ve hükümet tarafından hazırlanan raporda 85 bin 6 kişinin ortadan kaybolduğunu aktaran Encinas, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle gizli mezarların bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kaçırıp öldürdükleri kişilerin cesetlerini gömdükleri gizli mezarlar bulunduğu biliniyor.

 

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